МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Банк России резко повысил коэффициенты тарифов по ОСАГО для транспортных средств из недружественных стран, за исключением мотоциклов и легковых автомобилей физических лиц, следует из материалов регулятора. Власти не поддержали снижение базовых ставок по ОСАГО для российских авто

Банк России 1 сентября опубликовал указание о тарифных изменениях для владельцев транспортных средств из иностранных государств, оформляющих договор ОСАГО при въезде в Россию. Так, для транспортных средств из недружественных стран, за исключением мотоциклов и легковых автомобилей физических лиц, коэффициент территорий (КТ) увеличится с 1,7 до 30. Указание вступит в силу 12 сентября 2023 года.

"Новый подход к определению значений КТ сформулирован регулятором по результатам соответствующих расчетов, в том числе в связи с отказом указанных государств принимать с 1 июня 2023 года российские сертификаты "Зеленой карты", — пояснили РИА Новости в ЦБ РФ. Для автовладельцев всех остальных государств коэффициент останется прежним, независимо от категории транспортного средства (1,7).

Кроме того, указание Банка России устанавливает территориальный коэффициент ОСАГО для автомобилистов новых регионов России с 1 января 2024 года. Страховые компании учитывают его при расчете стоимости полиса ОСАГО. Документ предусматривает, что для всех видов транспортных средств коэффициент составит 0,68 – это минимальное значение из действующих в настоящее время.

Для физических лиц КТ определяется на основании адреса регистрации в паспорте или свидетельства о регистрации транспортного средства. Для юридических лиц — на основании свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

"Установленное значение 0,68 также будет применяться при страховании гражданской ответственности собственников транспортных средств, зарегистрированных на Украине, если собственниками этих транспортных средств являются юридические лица, зарегистрированные на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, или граждане указанных регионов", — сообщили в ЦБ.

Остальные коэффициенты, также влияющие на итоговую цену полиса ОСАГО, будут в полной мере распространяться на автомобилистов из этих регионов, в том числе коэффициент бонус-малус, мощность двигателя, водительский стаж и возраст, коэффициент ограничения перечня лиц, допущенных к управлению, а также период использования автомобиля, отметили в ЦБ