МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Полисы ОСАГО "Синяя карта" в РФ на новых бланках для поездок в Белоруссию начнут оформляться с 1 апреля текущего года, а в Белоруссии для поездок в Россию — с марта, заявили исполнительный директор бюро "Зеленая карта", входящего в Российский союз автостраховщиков (РСА), Сергей Разуван и заместитель генерального директора Белорусского бюро по транспортному страхованию (ББТС) Виктор Лукашевич. Центробанк описал типичного водителя с ОСАГО

В сентябре РСА сообщал, что первое соглашение, заключенное союзом в рамках системы "Синяя карта" с ББТС начало действовать в полном объеме со 2 сентября. Глава РСА Евгений Уфимцев тогда напомнил, что в связи с приостановлением членства РСА и ББТС с 30 июня в международной системе страхования "Зеленая карта" между РСА и ББТС было заключено соглашение о "Синей карте", благодаря чему у водителей сохранилась возможность оформлять полисы для поездок в Белоруссию, при этом уже выданные полисы продолжили действовать.

"По поведу бланка "Синей карты", мы чтобы не смущать ни проверяющие органы, не водить в смущение потребителей, по сути, визуально российская "Синяя карта" будет отличаться от российской "Зеленой карты" только цветом практически – это первое. Второе: мы договорились с белорусскими коллегами о том, что каждый рынок определяет сам, с какого момента своим страхователям вместо "Зеленой карты" будет выдаваться "Синяя", — сказал Разуван в рамках эфира на радио "Sputnik Беларусь".

"Мы в Российском союзе автостраховщиков, в Бюро "Зеленая карта" союза определили, что мы начнем выдавать с 1 апреля этого года. Соответственно, через месяц представим белорусским коллегам, в том числе для передачи проверяющим органам, образцы сертификатов "Синяя карта", — добавил он.

В свою очередь Лукашевич отметил, что в Белоруссии бланк самого сертификата уже согласован, и "Криптотех" — организация, которая занимается выпуском бланков с определенной степенью защиты — на данный момент согласовывает его визульную форму: она будет светло-синего цвета.

"Банки "Зеленой карты" уже у некоторых страховых организаций заканчиваются, и мы планируем, что в январе согласуем уже вид этого сертификата, поставим в известность наших российских коллег и, по всей видимости, где-нибудь с 1 марта можно будет использовать уже их в полной мере", — уточнил он.