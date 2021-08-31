ВАШИНГТОН, 31 авг — ПРАЙМ. Социальная сеть Facebook намерена снижать роль политического контента в новостной ленте на основании отрицательных отзывов пользователей, а в ряде стран и вовсе ограничить в тестовом режиме количество публикаций на политическую тему, сообщает портал Axios. Facebook запретит доступ в Instagram для ряда пользователей

Ранее компания начала в тестовом режиме ограничивать политический контент в США, Канаде, Бразилии и Индонезии.

Теперь сокращение политических публикаций затронет еще ряд стран, включая Испанию, Швецию, Ирландию и Коста-Рику.

По данным портала, эти изменения могут сократить посещаемость некоторых новостных ресурсов, чьи публикации в соцсети в основном связаны с политикой.

При этом социальная сеть таким образом намерена добиться того, чтобы взаимодействие пользователей с Facebook было менее политизированным и полемичным.

Facebook заявляет, что сейчас политические темы составляют лишь 6% всего контента, с которым взаимодействуют пользователи. Однако что именно Facebook понимает под политическим контентом, не ясно.

Сообщается, что компания намеренна постепенно внедрять эти изменения. Официально о новых мерах Facebook еще не объявила.

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