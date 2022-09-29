МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Неполадки в работе "Тинькофф мобайл", с которыми столкнулась часть клиентов оператора, связаны с техническими проблемами у партнеров, заявили РИА Новости в пресс-службе "Тинькофф банка". "Тинькофф" снижает комиссию за обслуживание валютных счетов вдвое

Ранее в пятницу произошел сбой в работе мобильного оператора "Тинькофф мобайл" — перестали работать звонки и мобильный интернет. Об этом сообщается в уведомлении при входе в приложение "Тинькофф мобайл", где уточняется также, что неполадки будут исправлены до конца дня.

"У части клиентов наблюдаются трудности с регистрацией в сети, связанные с техническими проблемами у партнеров", — сообщили в банке.

Там отметили, что сейчас работают над тем, чтобы "исправить ситуацию в кратчайшие сроки".