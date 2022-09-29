В "Тинькофф" рассказали о причинах сбоя у части клиентов
Сбои в "Тинькофф мобайл" у части клиентов связаны с техническими проблемами у партнеров
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Неполадки в работе "Тинькофф мобайл", с которыми столкнулась часть клиентов оператора, связаны с техническими проблемами у партнеров, заявили РИА Новости в пресс-службе "Тинькофф банка".
Ранее в пятницу произошел сбой в работе мобильного оператора "Тинькофф мобайл" — перестали работать звонки и мобильный интернет. Об этом сообщается в уведомлении при входе в приложение "Тинькофф мобайл", где уточняется также, что неполадки будут исправлены до конца дня.
"У части клиентов наблюдаются трудности с регистрацией в сети, связанные с техническими проблемами у партнеров", — сообщили в банке.
Там отметили, что сейчас работают над тем, чтобы "исправить ситуацию в кратчайшие сроки".
https://1prime.ru/itb/20220929/838302567.html
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