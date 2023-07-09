МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Американский предприниматель, владелец сети микроблогов Twitter Илон Маск написал на своей странице, что, как ему известно, жена его конкурента Марка Цукерберга ездит на электромобиле Tesla, однако сам муж об этом может и не знать. СМИ раскрыло преимущества и недостатки новой платформы от Цукерберга

Производство Tesla также принадлежит Маску.

"Цук, твоя жена водит Tesla. Ты можешь знать это, можешь и не знать, но я знаю", — написал он.

Подобные реплики отражают раздражение Илона Маска от того, что компания Цукерберга Meta* на днях запустила соцсеть Threads**, являющуюся аналогом Twitter, которую несколько месяцев назад Маск купил за 44 миллиарда долларов.

Ранее Маск обвинил Цукерберга в плагиате, назвал "змеенышем", а также заявил, что конфликт между ними стал личностным.

Meta* запустила сервис текстовых сообщений Threads** шестого июля. По словам Цукерберга, в течение 20 часов с момента начала работы сервиса число регистраций достигло 30 миллионов.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

** Threads — принадлежащая компании Meta* соцсеть.