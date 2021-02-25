МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Если вы стали счастливым обладателем квартиры, это не означает, что вы можете творить с ней всё, что угодно. Жилищный кодекс РФ закрепляет определённый набор обязанностей собственников квартир в многоквартирных домах. Собственник жилья обязан поддерживать его в надлежащем состоянии, соблюдать права и законные интересы соседей, а также правила содержания общего имущества в многоквартирном доме. Об этом рассказала агентству "Прайм" адвокат, эксперт проекта "Слева наПраво" Надежда Ермолаева.

"Как ни странно, по общему правилу, закреплённому и в гражданском и в жилищном законодательстве, право собственности — это не только благо, но и бремя, поскольку именно на собственника ложатся расходы на содержание его имущества", — отмечает адвокат.

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Также собственник обязан соблюдать правила пользования жилыми помещениями и решения общего собрания собственников в многоквартирном доме.

"Согласно Правилам пользования жилыми помещениями, жилое помещение может использоваться проживающими в нем на законных основаниях гражданами (наряду с проживанием) для осуществления профессиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности, только если это не нарушает права и законные интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение", — указала юрист.

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Если собственник жилого помещения использует его не по назначению, систематически нарушает права и интересы соседей либо бесхозяйственно обращается с жильем, орган местного самоуправления может предупредить собственника о необходимости устранить нарушения, а также назначить срок для ремонта помещения.

"Если собственник после предупреждения продолжает нарушать права и интересы соседей или использовать жилье не по назначению либо без уважительных причин не произведет необходимый ремонт, суд по иску органа местного самоуправления может принять решение о продаже такого помещения с публичных торгов с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения", — объяснила Ермолаева.



