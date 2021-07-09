МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Прежде всего, нужно помнить, что уголовно наказуемы как дача взятки, так и ее получение. Это соседние статьи УК РФ, 290 и 291 – "Получение взятки" и "Дача взятки" соответственно. Дача взятки подразумевает наказание до 15 лет лишения свободы в зависимости от пункта статьи, получение – также до 15 лет, посредничество – до 12 лет, обещание или предложение посредничества повлечет наказание до семи лет лишения свободы – это статья 291.1 УК РФ "Посредничество при взяточничестве". Об этом рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.

"Однако посредник может избежать уголовной ответственности, если он добровольно сообщил о готовящемся преступлении в МВД или ФСБ – эти две структуры и занимаются взяточниками среди должностных лиц", — отмечает он.

Алгоритм действий, по словам юриста, достаточно прост – сначала сообщить о факте предложения взятки на горячую линию МВД или ФСБ и в дальнейшем следовать инструкциям органов безопасности. Но де-факто все довольно прозаично.

Следователи назвали размер ущерба от коррупции в 2020 году предусмотреть возможность как-либо записать разговор – это может быть либо диктофон на мобильном устройстве, либо отдельный прибор, либо прослушивающие механизмы, которые предложат органы внутренних дел", — говорит Уткин.

Первый разговор, во время которого поступило предложение, лучше всего быстро свернуть и перенести в более людное место, которое хорошо знакомо лицу, которому эту взятку предлагают — это может быть ресторан или кафе.

На второй встрече необходимо вести себя в разговоре максимально нейтрально, попутно стараясь получить максимум информации от взяткодателя – как именно будет происходить процесс, о какой сумме или услугах идет речь, за что предлагается взятка, при этом не давая ни каких-либо намеков на готовность поспособствовать и не отказываясь.

Дальнейшие шаги и процесс действий будут указаны сотрудниками спецслужб – где-то на этапе передачи записи разговора участие должностного лица заканчивается, где-то его просят посодействовать при передаче взятки либо напрямую, либо через заявленного посредника.

"В целом, нужно понимать позицию человека, которому взятку предложили – он может либо просто отказаться, либо посодействовать органам в том, чтобы человек, предлагающий такие сделки, оказался на скамье подсудимых. Но нужно понимать, что это повлечет определенные временные затраты и для "свидетеля" на судебные заседания, показания, вызовы в органы'', — заключил эксперт.