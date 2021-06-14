МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Действия мошенников основаны на продуманных алгоритмах. Их цель — усыпить бдительность, ввести вас в заблуждение и получить результат. Разрушить планы злоумышленников, посягающих на ваш кошелек, способны ясность мысли, спокойствие и чёткость задаваемых вами вопросов. Не лишним будет и легкий троллинг, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

СЫГРАТЬ НА СЛАБОСТЯХ

Сколько существует человечество, столько существует и мошенничество — это всегда было, есть и будет. Меняются техника и методы, но суть остается неизменной, рассуждает врач-психотерапевт Павел Бесчастнов. Эксперт рассказал про тайные метки на квартирах, которые привлекают воров

Злоумышленники, которые хотят нас на что-то развести, стараются сыграть на человеческих слабостях: на жадности, страхах, тревогах, опасениях, а также на неинформированности. Люди часто ведутся на обещания больших наград и бонусов. Педалируются массовые страхи, актуальные в моменте.

И если аферы с банковскими схемами уже стали обыденностью, то схемы, основанные на эпидемиологических тревогах, становятся новым веянием.

По умолчанию мы склонны доверять экспертизе других людей, мошенники могут легко на этом сыграть и войти к вам в доверие.

Мы не всегда способны совладать со своими эмоциями, контролировать себя, и, в принципе, каждого из нас, по мнению психотерапевта, на чем-то можно подловить.

"Есть общее правило — ни при каких обстоятельствах не спешите расставаться с деньгами в состоянии аффекта. Если вы сильно эмоционируете, значит, не тратьте деньги ни на что, каким бы привлекательным не выглядяло предложение незнакомцев", — говорит Бесчастнов.

ПРОДУМАННЫЕ АЛГОРИТМЫ

Преступники заранее продумывают алгоритмы для своих махинаций. Они всегда ведут разговор четко по своему плану, цель которого — усыпить бдительность, ввести в заблуждение и получить необходимый им результат, считает адвокат Елена Кудерко. Сбербанк заявил о появлении в России "терпеливых" телефонных мошенников

"Все, что не входит в их план — увеличивает шансы на разоблачение. Хорошими помощниками могут быть простые уточняющие вопросы: "Как связаться с вашим начальством", "Скажите наименование компании и номер телефона руководителя, адрес электронного сайта", "Назовите вашу фамилию, имя и должность". Как правило, уже на первом из этих вопросов будет получен или не адекватный ему ответ, или разговор будет окончен", — говорит она.

Также одна из распространённых уловок мошенников — ограничение во времени для принятия решения. Стоит проявить внимательность и задаться вопросом: действительно ли это срочно.

ЧАСИК В РАДОСТЬ

Задача мошенников — настолько вовлечь жертву в свою игру, чтобы она, не сомневаясь, выполнила нужные преступнику действия. Достигается это путём определенной модели разговора с намеченной жертвой.

У человека не должно быть ни времени, ни условий для того, чтобы задуматься. Злоумышленники создают ситуацию цейтнота, нехватки времени. Это может быть связано, например, с неприятной ситуацией, в которую попал родственник, угрозой хищения средств с банковского счёта или приобретением "суперлекарства", которого "остался всего один флакон", — пояснил агентству заслуженный юрист России Иван Соловьев. Кабмин предлагает крупные штрафы за звонки со скрытых номеров

Задача злоумышленников — придать максимальную правдивость своей версии. Поэтому необходимо придерживаться общих правил общения с незнакомыми людьми, ведь они выходят на связь с вами не для того, чтобы "принести радость или избавить от проблем".

"При поступлении звонка с тревожной информацией спокойно считаем до десяти и сбиваем мошенников с их программы быстрым завершением разговора. Не стоит только употреблять слова и фразы подтверждающего характера, которые могут быть зафиксированы и впоследствии использованы от вашего имени для одобрения банковских операций или покупок товаров", — советует эксперт.

То есть, категорически не произносим вслух свои имя, фамилию, отчество, не говорим слова "да", "подтверждаю", "согласен", "разрешаю" и т.д.

"Вместо этого, уточнив, какое учреждение представляет звонящий, говорим: "Наш разговор записан, я сейчас перезвоню а) в банк; б) в отдел полиции; в) медицинское учреждение и т.д. и кладём трубку", —говорит юрист.

Второй вариант — сбить темпоритм мошенника. Не быть интервьюируемым, а самому стать интервьюером — не отвечать на вопросы, а самому их задавать. О структуре, представителем которой назвался ваш визави, ее местонахождении, подробных реквизитах, телефоне руководителя, электронном адресе, сайте, наличии и частоте аналогичных случаев, фамилии и имени сотрудника, его квалификации, образовании, о том, что он нарушает закон о защите персональных данных.

К такому повороту событий "не готов ни один даже самый искрометный фантазер, и разговор будет закончен".

Еще один вариант — немного потроллить мошенников. Иллюзия отдыха. Как доверчивых туристов обманывают на курортах

"Один мой знакомый всегда отвечает на попытки телефонного обмана следующей фразой криминального жаргона 40-х годов "Часик в радость, граждане обманщики и расхитители". На том конце пауза и… короткие гудки. Ни разу "банковский служащий" не продолжил разговор", — рассказал он.

Вообще законодательно рекламные обзвоны, нередко с предложением откровенно мошеннических услуг, не запрещены. Однако следует помнить, что всевозможные бесплатные консультации могут обернуться для вас трагически, предупреждает юрист Виктор Рыбников.

"Мошенническую сделку как недействительную и применение последствий недействительности нужно будет доказывать в суде. То есть доказать, что вы действовали под давлением, заблуждением, не понимали значения своих действий", — указывает он.

Согласно статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации мошенничество — это "хищение денежных средств путем злоупотребления вашим доверием". То есть состав преступления наступает тогда, когда вы уже обмануты, а денежные средства ушли, а до этого момента имеет место быть стадия "приготовления преступления" по статье 29 УК или "неоконченного преступления" статья 30 часть 1, что тоже дает вам право на заявление в полицию, если вы хотите себя потенциально обезопасить от действий возможных мошенников.

СБИТЬ С ТОЛКУ

Заставить любого, кто посягается на ваш кошелёк, отказаться от своих планов, способны ясность мысли, спокойствие и чёткость задаваемых вами вопросов, продолжает психолог Дмитрий Синарев. Названы люди, которых мошенники боятся сильнее всего

"Абсолютно любое общение — это особый вид транса или, иными словами, изменённое состояние сознания, которое всегда характерно сужением фокуса нашего внимания на определённой теме или объекте. А далее нас начинают просто "вести" в нужном профессиональному манипулятору направлении", — считает он.

"Чтобы не поддаваться негативному навязчивому воздействию, прежде всего, определите желаемую для вас психологическую дистанцию с собеседником", — советует психолог.

Например, попросите его представиться, полностью назвать компанию, которую он представляет, выясните телефон контактного центра организации и личный добавочный номер сотрудника.

В большинстве случаев, уже на этом этапе основная масса недобросовестных людей "отваливается" сами собой. Если этот момент пропущен и вам начинают что-то активно предлагать, не стесняйтесь перебить, остановить говорящего и задавайте уточняющие вопросы.

"Любой сбой ритма разговора будет разрывать манипулятивный транс. Это даст вам возможность трезво оценить: нужно ли вам вообще что-либо из предлагаемых товаров или услуг. Принимайте решение, собрав максимальное количество информации и, не торопясь, обдумайте. Помните правило: "Всякое хорошее дело делается не спеша", — убежден Синарев.