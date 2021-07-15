МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. В соответствии со статьей 124 Трудового кодекса ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях временной нетрудоспособности работника, исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы. Возможны также и другие случаи, предусмотренные трудовым законодательством и локальными нормативными актами. Об этом агентству "Прайм" рассказала руководитель HR службы юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская.

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"При устройстве на работу обратите внимание на локальные нормативные документы компании. Если они не содержат информации о предоставлении отпуска, можно оформить две части отпуска по 5 дней (с понедельника по пятницу) вместо 7 (с понедельника по воскресенье), тем самым фактически добавив себе пару дней к отпуску", — отметила эксперт.

Дело в том, что законодательно закреплено только, что одна часть отпуска должна быть не менее 14 дней, далее вы можете делить отпуск по согласованию с работодателем, указала Краснянская.



