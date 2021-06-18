МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Не выгодно идти в отпуск в месяце, в котором больше всего праздников — это январь и май. Дни отпуска будут выпадать на уже существующие выходные дни. Лучше всего отдыхать в такие периоды, когда праздников нет вообще, а есть только рабочие дни. Об этом рассказала агентству "Прайм" старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета "Синергия" Наталия Пшеничникова.

"В феврале тоже идти в отпуск "финансово невыгодно", потому что это самый короткий месяц. Например, в феврале этого года было всего 19 рабочих дней", — отметила она.

Юрист разъяснил, можно ли продлить совпавший с выходными отпуск

"Все дело в том, что в стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, включаются лишь те периоды, когда за работником сохранялось его место работы и должность в тот период, когда он не работает. Со дня начала отпуска с последующим увольнением работодатель уже имеет право брать на эту должность нового сотрудника, и рабочее место за сотрудником, находящимся в отпуске перед увольнением, не сохраняется", — поясняет эксперт.

Из этого следует, что период нахождения сотрудника в отпуске с последующим увольнением в стаж для оплачиваемого отпуска не включается.

В ряде случаев невыгодно уходить в неоплачиваемый отпуск или в отпуск "за свой счет".

"Это связано с тем, что, написав заявление на отпуск за свой счет, работник временно лишается не только заработка, но и оплаты больничных. Период отпуска без сохранения зарплаты, превышающий 14 календарных дней, не включается в стаж работы, дающий право на получение ежегодного оплачиваемого отпуска", — подытожила Пшеничникова.