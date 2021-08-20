МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. После покупки товара мы часто выкидываем чеки, а через несколько дней понимаем, что купленная вещь нам не подошла. Законодательство предусматривает возможность оформления возврата или обмена товара без чека, об этом говорят статья 493 Гражданского кодекса и закон о защите прав потребителей, рассказывает агентству "Прайм" рассказала заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская.

Сделать это получится путем предоставления несложных доказательств о совершении покупки.

"Так, если покупка была оплачена безналичным расчетом, то доказательством будет уведомление об оплате: обычно банки предоставляют электронные чеки, в которых прописано, где, когда и что было приобретено", — говорит эксперт.

"Если персонал магазина проявляет нежелание помочь вам, то попросите старшего сотрудника. Чем дальше пойдете – тем больше вероятность получения обратной связи", — отмечает юрист.

Часто бывает, что к товару прилагается не только чек. Это может быть гарантийный талон, паспорт оборудования или инструкция по эксплуатации. Не забудьте предоставить все документы, которые прилагались к товару по максимуму, чтобы доказательств принадлежности к магазину было еще больше, советует Петропольская.

Если вам все еще не верят, то можно запросить и записи с камер видеонаблюдения и привести свидетелей. Если приходили в магазин с другом или членом семьи – попросите его письменно оформить свои показания. А видеозапись "поможет развеять все сомнения".

Чтобы гарантированно доказать свою покупку стоит воспользоваться всеми перечисленными способами.

"Но не забывайте о том, что при возврате товара в магазин, он должен иметь первоначальный вид: не иметь повреждений и признаков эксплуатации. А также о том, что у вас есть только 14 дней, чтобы вернуть или обменять товар", — подытожила юрист.