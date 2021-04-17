МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Чтобы не забивать кошелек и карманы лишней ненужной бумагой, многие потребители предпочитают выкидывать чеки сразу после оплаты товара или вообще оставлять их на кассе. Будь то покупка дорогостоящей техники с гарантией или просто ваша продуктовая корзина в супермаркете, чеки лучше забирать с собой, так как вашей беззаботностью могут воспользоваться мошенники. Об этом рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.

Иногда такие злоумышленники подходят к людям в торговом центре и просят недавний чек под предлогом начисления бонусных баллов или просто незаметно забирают чужой чек с кассы. После этого, по словам юриста, они снимают защитные магниты с товаров и просто выносят их из магазина, а при возникновении подозрений охраны – показывают чужой чек на этот товар.

"Дальнейшая схема тоже имеет несколько вариантов: если вещь была оплачена картой, краденный товар перепродают, а если наличными – просто возвращают обратно в магазин под предлогом того, что она не подошла, и получают деньги", — указывает Редин.

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"Используя указанные данные, мошенник может отыскать владельца карты в социальных сетях и выяснить его номер телефона", — предупреждает эксперт. После чего злоумышленник отправляет обманное сообщение от имени "банка" о том, что карта заблокирована и требуется направить секретный код.

"К сожалению, не все обращают внимание на то, что номер "банка" выглядит как сотовый номер обычного абонента, поэтому из-за невнимательности легко могут попасться на уловку аферистов", — констатирует Редин.