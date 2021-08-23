МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. В 99% магазинов сейчас подключены системы видеонаблюдения, а в более серьёзных точках торговли наблюдение сопровождается контролем охранных предприятий. Можно подумать, что главной целью является "слежка" за потребителями во избежание хищения и порчи товара, но это не единственная причина, рассказывает агентству "Прайм" управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.

"Самая распространенная проблема магазинов самообслуживания – кража или порча товаров. Часто встречаются ситуации, когда кто-то пытается переложить дорогие продукты или технику в упаковку из-под более дешевых. Видеонаблюдение позволяет снизить убытки, а в случае обнаружения вора — получить весомое доказательство совершенного преступления", — поясняет эксперт.

Кроме того, каждый день супермаркет посещает множество людей. Кто-то из них может вести себя агрессивно, провоцируя окружающих и персонал на конфликтные ситуации. Видеонаблюдение помогает службе безопасности вовремя вмешаться, "чтобы не допустить перехода словесной перепалки в драку".

С помощью камер в кассовых зонах можно следить и за действиями сотрудников магазина — как часто отлучаются консультанты, соблюдает ли персонал санитарные нормы, этику общения с клиентами.

Если у сотрудников магазина возникают подозрения о краже вами товара, должны быть зафиксированы следующие факты:

вы взяли товар с полки или витрины;

переместили его в сумку или в карман одежды;

прошли через кассу и не оплатили товар.

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"Если вас удерживают против воли, требуют предъявить содержимое сумки, карманов, препятствуют свободному выходу из магазина или заставляют дать провести досмотр, следует понимать, все эти действия со стороны сотрудников магазина или частного охранного предприятия будут неправомерными. Единственное, что могут сделать сотрудники – это задержать вас до момента приезда полицейских для подтверждения факта кражи", — предупреждает Редин.

Если сотрудники ЧОП настаивают на личном досмотре или досмотре ваших вещей, требуют на месте оплатить штраф, необходимо вызвать сотрудников полиции. Сотрудники органов внутренних дел предложат вам выдать им товар, в краже которого вас обвиняют.

"Однако добровольная выдача товара, когда лицо фактически уличили в краже, не освобождает от предполагаемых неблагоприятных последствий в виде административной или уголовной ответственности", — отмечает юрист.

Полицейские вправе произвести личный досмотр вещей, находящихся при вас (в отдельных случаях может быть проведен личного досмотр).

Требования к проведению личного досмотра регламентируются строже: он проводится сотрудником такого же пола.

"Несоблюдение процедуры или любое ее нарушение может повлечь признание досмотра незаконным. Таким образом, само обнаружение украденной вещи, с точки зрения закона, не будет иметь юридической силы, несмотря на очевидный характер происходящего", — заключает эксперт.