МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Дом не всегда крепость, если не соблюдать там банальные правила санитарии и пожарной безопасности. К примеру, если от соседей начнутся жалобы на запахи, насекомых, грызунов, то вход в квартиру может быть санкционирован судебными приставами. Если там действительно антисанитарная обстановка, то город может вызвать клининговую службу и провести дезинфекцию помещения, причем все счета будет оплачивать собственник жилья, а также возместит ущерб соседям, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

По его словам, по поводу курения существуют разные трактовки. Курить в общественных местах, к примеру, на общедомовом балконе или лестничной клетке по сути запрещено, и если соседи обратятся в органы, то курильщику могут выписать штраф в 4-5 тысяч рублей.

"Если окурок приведет к порче имущества, общего или частного, то ему также придется компенсировать его стоимость. Более того, возможно и уголовное наказание, если непотушенная сигарета приведет к тяжелому вреду здоровья, упав на чей-то балкон и спровоцировав возгорание", — отмечает специалист.

Юрист рассказал, за что могут оштрафовать дачников

Создание потенциально опасных ситуаций для жизни других жильцов относится и к перепланировке квартиры, предупреждает эксперт.

Так, штрафы за перепланировку могут составить 2-2,5 тысячи рублей, согласно статье 7.21 КоАП. Помимо квитанции собственник получит предписание о необходимости восстановить планировку квартиры.

Процессы подобного характера в итоге могут закончиться изъятием жилья в пользу города, поэтому согласовывать перепланировки необходимо до начала ремонта, а не после, как делалось на протяжении многих лет.

"Как правило, особое внимание привлекают два фактора — обращение с несущими стенами и снос стены между кухней и комнатой, если на кухне стоит газовая плита. Если второе изменение можно согласовать путем оборудования перегородки, то насчет первой договориться с инспекцией, скорее всего, не выйдет, только если это не высокие этажи, на которых нагрузка меньше и можно обойтись установкой укрепляющих конструкций", — заключил Кричевский.