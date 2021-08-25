МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Федеральный закон об ответственном обращении с животными закрепил за человеком не только моральную, но и юридическую ответственность во взаимоотношениях с животными, а также в случаях, когда поведение животного затрагивает права других лиц, рассказала агентству "Прайм" адвокат, эксперт проекта "Слева наПраво" Надежда Ермолаева.

"За нарушение общественного порядка владелец животного несёт административную ответственность, а если животное причинило третьим лицам серьезный вред, или владелец жестоко обращается с питомцем, то и уголовную ответственность. Кроме того, закон возлагает на владельца животного обязанность в гражданском порядке возместить причинённый животным материальный ущерб и моральный вред", — уточняет юрист.

Региональные власти имеют полномочия установить меры административной ответственности для владельцев собак.

Адвокат перечислил случаи, когда нельзя выгуливать животных в городе

За жестокое обращение с животным человеку также может грозить административная или при определённых условиях уголовная ответственность. Если с животным обращаются жестоко из корыстных соображений или хулиганских побуждений, такое деяние наказывается по статье 245 УК РФ штрафом в размере до 80 тысяч рублей или даже лишением свободы на срок до трех лет, а если страдания причиняются нескольким животным, или процесс публично демонстрируется, то и до пяти лет.

"Если хозяин собаки намеренно натравливает ее на людей или других животных, то ему грозит штраф от 2 000 до 5 000 рублей. Если же хозяин допустил нападение собаки на человека или другое животное, в результате чего это животное погибло, то штраф составит от 4 000 до 5 000 рублей. Но если в результате нападения был причинен тяжкий вред здоровью человека по неосторожности, предусмотрена уголовная ответственность вплоть до ареста на срок до шести месяцев", — заключает Ермолаева.