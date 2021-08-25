МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Федеральный закон об ответственном обращении с животными закрепил за человеком не только моральную, но и юридическую ответственность во взаимоотношениях с животными, а также в случаях, когда поведение животного затрагивает права других лиц, рассказала агентству "Прайм" адвокат, эксперт проекта "Слева наПраво" Надежда Ермолаева.

"За нарушение общественного порядка владелец животного несёт административную ответственность, а если животное причинило третьим лицам серьезный вред, или владелец жестоко обращается с питомцем, то и уголовную ответственность. Кроме того, закон возлагает на владельца животного обязанность в гражданском порядке возместить причинённый животным материальный ущерб и моральный вред", — уточняет юрист.

Региональные власти имеют полномочия установить меры административной ответственности для владельцев собак.

Собака на поводке. (с) vplate.ru

Адвокат перечислил случаи, когда нельзя выгуливать животных в городе

Так, Кодекс об административных правонарушениях города Москвы содержит несколько статей, устанавливающих денежные штрафы для нерадивых хозяев собак. Если собака причинила вред чужому имуществу, то хозяин, помимо компенсации ущерба собственнику этого имущества, также заплатит штраф в доход государства от 500 до 1000 рублей. Если владелец собаки содержит своего питомца в местах общего пользования коммунальных квартир и многоквартирных домов, нарушает правила выгула собак, то ему грозит штраф от 1 000 до 2 000 рублей. Уклонение же от регистрации домашнего питомца или его вакцинации против бешенства будет стоить хозяину от двух до трёх тысяч рублей. 

За жестокое обращение с животным человеку также может грозить административная или при определённых условиях уголовная ответственность. Если с животным обращаются жестоко из корыстных соображений или хулиганских побуждений, такое деяние наказывается по статье 245 УК РФ штрафом в размере до 80 тысяч рублей или даже лишением свободы на срок до трех лет, а если страдания причиняются нескольким животным, или процесс публично демонстрируется, то и до пяти лет. 

"Если хозяин собаки намеренно натравливает ее на людей или других животных, то ему грозит штраф от 2 000 до 5 000 рублей. Если же хозяин допустил нападение собаки на человека или другое животное, в результате чего это животное погибло, то штраф составит от 4 000 до 5 000 рублей. Но если в результате нападения был причинен тяжкий вред здоровью человека по неосторожности, предусмотрена уголовная ответственность вплоть до ареста на срок до шести месяцев", — заключает Ермолаева.