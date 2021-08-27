МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Правила дорожного движения содержат достаточное количество различных запретов для велосипедистов. Так, велосипедистам запрещается катать пассажиров, если велосипед не предназначен для таких целей. Под запретом и катание детей до 7 лет без специального сиденья. Также запрещено кататься на велосипеде, держась за него одной рукой, рассказывает агентству "Прайм" рассказала заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская.

За нарушение ПДД велосипедист так же, как и все водители, может быть привлечен к административной ответственности.

Например, если велосипедист вопреки действующим правовым рамкам и запретам будет передвигаться с пассажиром или ехать не по велодорожке, то ему будет грозить административное наказание в виде штрафа в 800 рублей.

"Если велосипедист позволил себе сесть за руль двухколесного транспорта в состоянии алкогольного опьянения, то согласно действующему законодательству, ему грозит штраф в размере от 1 до 1,5 тысяч рублей", — говорит юрист.

Россиянам напомнили, какие штрафы грозят автомобилистам за езду без прав Согласно Правилам дорожного движения, велосипедисты могут проезжать на велосипеде как по велодорожкам, так и по тротуарам, и даже по обочинам. Однако большое значение имеет возрастная категория, поясняет юрист.

Так, дети в возрасте от 7 до 14 лет имеют право передвигаться на велосипеде исключительно по тротуарам, пешеходным или велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Начиная с 14-летнего возраста, граждане имеют право проезжать на велосипедах по правому краю проезжей части или обочине, если нет специальных дорожек.

По данным Госавтоинспекции, ежегодно количество аварий с участием велосипедистов только увеличивается. В текущем году произошло 5732 аварии. За почти 4 года погибло около 1500 человек. Основная причина таких трагических происшествий заключается в правовой неграмотности, то есть в незнании Правил дорожного движения, поясняет Петропольская.

"Стоит усвоить ряд простых правил и норм дорожного движения, чтобы уберечь не только свою жизнь и здоровье, но и также жизнь и здоровье окружающих", — заключает эксперт.