МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Каждый из нас мечтает получить наследство от "доброго дядюшки" и, в результате свалившегося внезапно на голову счастья, поправить свое материальное положение. Однако на деле все бывает не так просто и безоблачно. Случается и так, что наследство оказывается обременительным. В соответствии с положениями статьи 1112 Гражданского кодекса РФ, в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности, то есть, проще говоря, долги. Об этом рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Песков пояснил, почему россияне должны видеть размер своей будущей пенсии

"При возникновении наследственных правоотношений необходимо понимать две основные вещи: на заявление прав на наследственную массу у человека есть шесть месяцев, кроме того, наследство передается целиком, вместе с имеющимися обязательствами. То есть нельзя, например, принять в наследство квартиру и отказаться от платежей за ипотеку по ней, нельзя получить автомобиль и не выплачивать кредит по нему", — объясняет юрист.

Важно изучить наличие и размер долговых обязательств у умершего родственника, спокойно и трезво оценить наследственную массу и возможность погашения из нее имеющихся долгов.

Так, например, наследнику придется уплатить долги умершего родственника по кредитам, ипотеке и ЖКХ, если передаваемая по наследству недвижимость была обременена ими.

Взятый и не погашенный потребительский кредит также может быть причиной обращения взыскания на имущество, переходящее в порядке наследования.

"Согласно закону, наследник имеет полное право отказаться от наследства. Но только целиком. Невступление в обремененное долгами наследство — залог спокойной жизни и отсутствия правовых проблем, связанных с взысканием долгов со стороны кредитных организаций и физических лиц", — говорит Соловьев. Мишустин подписал постановление о досрочной пенсии для ряда работников

Кроме того, наследник отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего ему по наследству имущества. Поэтому, если стоимость долгов больше, чем оставленного по наследству имущества, наследник не должен будет гасить разницу.

При этом каждый наследник отвечает по имеющимся долгам в пределах своей доли, что означает пропорциональное разделение долга.

По словам юриста, не передаются по наследству долги, непосредственно связанные с личностью наследодателя.

Например, личные финансовые обязательства — деньги, взятые в долг у физических лиц и не оформленные надлежащим образом нотариально или в простой письменной форме, платежи по алиментам, неустойки и штрафные санкции по договорам (кроме кредитных), обязательство по возмещению ущерба, нанесенного здоровью и имуществу другого человека.

"Также важно, что налоговые платежи, взносы и сборы относятся к исключительным индивидуальным обязанностям налогоплательщика. Поэтому в связи со смертью человека обязанность по уплате налога прекращается и по наследству они переданы быть не могут", — заключил эксперт.

Читайте также:

Власти доработают механизм выхода из положения для закредитованных россиян