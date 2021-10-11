МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Есть вероятность, что в сервисных центрах (преимущественно в неофициальных) вместо оригинальных запасных частей могут использовать дешевые аналоги. Если детали имеют индивидуальную упаковку, то требуйте, чтобы вам их продемонстрировали. Дешевые аналоги и ломаются быстрее, и стоят ощутимо меньше, а потребитель в итоге переплачивает. Об этом агентству "Прайм" рассказывает юрисконсульт отдела Роскачества по защите прав потребителей Игорь Поздняков.

Также нередко простой ремонт могут выдавать за сложный. "Придумать" неисправности и способы их устранения мастеру не сложно, а цена за работу в итоге увеличится в разы.

Кроме того, мастер может заявить о проведении дополнительных работ — в итоге провести их без согласия клиента и потом требовать повышенной оплаты.

"В этом случае как раз пригодится договор, в котором указывается весь перечень работ и конечная цена. Если вы не давали согласия на дополнительный ремонт и не согласны с ним, не оплачивайте навязываемые вам услуги, которые, к тому же, могут существовать только на бумаге", — советует эксперт.

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Заключая договор, убедитесь, что в копии документа указаны фирменное наименование и местоположение организации, вид и стоимость услуги, описание и цена товара, время принятия техники в работу и срок окончания ремонта, подпись и сотрудника центра, и владельца техники.

"Если вы опасаетесь, что технику могут внешне повредить при ремонте, попросите в квитанции или договоре указать имеющиеся недостатки или факт их отсутствия. Если появятся новые царапины, требуйте компенсировать этот ущерб", — предупреждает эксперт.