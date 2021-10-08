МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Во время получения автокредита необходимо внимательно читать договор, что поможет избежать навязывания дополнительных услуг, которые значительно повысят выплаты, рассказали автоэксперты "Вечерней Москве". Льготные автокредиты профинансируют из бюджета до 2024 года

Заместитель главного редактора издательского дома "За рулем" Никита Гудков отметил, что автосалоны нередко не хотят продавать машину без кредита.

"Дилеры зачастую навязывают кредит или увеличивают наценку. При этом банки любят скрывать дополнительные расходы: например, включают в договор страхование жизни, но заранее об этом не говорят. Человек об этом узнает только после подписания договора, поэтому его нужно внимательно читать", — сказал эксперт.

По возможности лучше брать кредит с большой долей первоначального взноса, добавил он. "Кредит — это кабала, и, конечно, в любом случае будет переплата. Но чем меньше его сумма, тем меньше будут в итоге и переплаты", — объяснил специалист.

Автоэксперт Кирилл Бревдо подчеркнул, что особенно важно прочитать то, что написано мелким шрифтом: именно там могут быть скрыты дополнительные платежи, которые заемщик должен будет платить в пользу банка.

По его словам, первоначальный взнос для получения кредита нужен практически всегда: предложений без этого взноса практически нет, и все они очень невыгодные.

Также при подписании договора важно убедиться, что кредит можно будет выплатить досрочно, заметил эксперт.

"Кредит должен быть таким, чтобы его можно было выплатить раньше срока. Допустим, у вас есть вся сумма за автомобиль, но вас принуждают взять кредит, чтобы предоставить скидку. Можно будет погасить его через какой-то минимальный срок, совсем немного потеряв на процентах. В этом случае будет минимально комфортная и не очень долгая кабала", — подчеркнул специалист.

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