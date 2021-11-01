МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Льготы полагаются нескольким категориям граждан: ветеранам Великой отечественной войны и их семьям, людям с особыми заслугами, инвалидам всех групп и семьям, имеющим детей-инвалидов. Об этом рассказывает агентству "Прайм" генеральный директор ПАО "Городские инновационные технологии" Сергей Минко. Пенсионерам рассказали, как забрать пенсию, находясь в больнице

По его словам, льготы на оплату электроэнергии положены всем участникам Великой Отечественной войны, а также семьям инвалидов ВОВ, в том числе тех, кого уже нет в живых. Также на льготы имеют право труженики тыла и проживавшие и трудившиеся в Москве в 1941-1942 годах граждане. Дополнительные льготы есть у награжденных медалью за оборону Москвы, а также граждан, переживших блокаду Ленинграда. "И если сами участники войны, как правило, льготы получают, то вот семьи инвалидов ВОВ часто не используют эту возможность", — говорит эксперт.

Также есть льготы, поощряющие определенные категории граждан: Героев труда, обладателей государственных наград, почетных доноров CCCР и РФ, заслуженных работников и многих других.

Кроме того, льготы на оплату электроэнергии полагаются ветеранам труда и приравненным к ним гражданам, героям СССР и РФ, участникам любых боевых действий. Также на льготы имеют право реабилитированные, пострадавшие из-за репрессий пенсионеры и их семьи, дети, не имеющие родителей или оставшиеся без их попечения, лица, подвергшиеся воздействию радиации.

Скидки на оплату электроэнергии полагаются многодетным семьям, а также инвалидам и семьям с детьми-инвалидами.

"Стоит также отметить и то, что если ваши расходы на ЖКХ превышают 22% от дохода, то вы уже имеете право на льготы. Советую внимательно изучить все эти возможности и обращаться в свои управляющие или сбытовые компании с просьбой подтвердить наличие тех или иных льгот и обязательно воспользоваться льготами, если вы имеете на это право", — заключил Сергей Минко.