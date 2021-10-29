МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. В России предложили освободить от транспортного налога принадлежащие пенсионерам автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, передает RT. Аналитики рассказали, как россияне выбирают новую машину

С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Он направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Законодатель отметил, что в настоящее время каждый субъект Российской Федерации вправе на свое усмотрение устанавливать льготные условия уплаты транспортного налога для пенсионеров.

Таким образом, по его словам, в двух соседних регионах для пенсионеров могут действовать совершенно неравные условия начисления транспортного налога: если в одном регионе пенсионер, у которого есть авто мощностью до 150 лошадиных сил, полностью освобожден от налога, в другом регионе пенсионер платит половину суммы налога от установленной ставки на автомобиль мощностью до 100 лошадиных сил.

С учетом отсутствия в небольших населенных пунктах системы муниципального транспорта пенсионеры, в силу возраста обладающие пониженной мобильностью, нуждаются в собственном автомобиле, отметил Сухарев.

"В связи с чем прошу вас оценить целесообразность освобождения граждан, вышедших на пенсию по старости, от начисления транспортного налога на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил", — говорится в письме.

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