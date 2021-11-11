МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. С юридической точки зрения, предоставление копии паспорта является правом граждан, но не обязанностью. В паспорте содержатся персональные данные. Закон о персональных данных требует согласие субъекта на их обработку, а передачу копии паспорта закон не предусматривает вовсе. Таким образом, требовать от гражданина копию паспорта не может никто и никогда, рассказывает агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

"Вместе с тем, реальная жизнь более многогранна, чем правила, её регламентирующие. Иногда обладателю паспорта выгоднее предоставить его копию, чем требовать соблюдения буквы закона", — добавляет он.

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Также логичным было бы предоставление копии паспорта финансовым организациям (банки) и коммунальным (газовая служба, например).

По словам Миронова, нормативные акты или внутренние инструкции этих ведомств могут прямо предусматривать наличие копии паспорта или документа, удостоверяющего личность "в необходимом для предоставления услуги пакете документов".

Чтобы обжаловать такой порядок в суде потребуется значительное время, а в случае успеха понадобится ещё и время для написания новой инструкции — на это уйдут месяцы или годы, а кредит или газ в дом нужны в момент обращения или в кратчайшие сроки.

"Однако во многих случаях предоставлять копию паспорта не следует — например, в магазине при покупке, а также и при возврате товара, однако, сам паспорт при этом, предъявить придётся, как и в случае обращения в салон связи. Аналогичная ситуация возникает при обращении к нотариусу, при подаче документов в суд, при устройстве на работу и во многих иных случаях", — объясняет собеседник агентства.

"У человека всегда есть право не предоставлять копию паспорта, но пользоваться этим правом, как и всеми другими правами, необходимо рассудительно, соизмеряя пользу от предоставления копии паспорта и риски того, что персональные данные, указанные в документе, в результате собственных неосторожных действий, окажутся у злоумышленников", — подытожил адвокат.