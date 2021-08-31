МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Закон не предусматривает требования всегда иметь при себе документ, удостоверяющий личность, но бывают случаи, когда внезапно он становится нужен. По частому заблуждению считается, что удостоверить личность может только паспорт. Однако при необходимости на помощь может прийти водительское удостоверение, военный билет, служебное, пенсионное удостоверение, заграничный паспорт. Об этом рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко. Россиянам разрешили не ставить в паспорт отметки о браке и детях

"Предъявить такое удостоверение личности, как паспорт, могут предложить в банке при совершении финансовых операций, поскольку банковская тайна охраняется законом и разглашается только ее владельцу", — добавляет она.

Вход в здание суда, на режимные объекты также всегда осуществляется по паспорту.

В магазине при покупке алкогольных и табачных изделий на кассе попросят паспорт или иной документ с фотографией, где указана ваша дата рождения, поскольку ограничения связаны именно с возрастом. Это могут быть, к примеру, водительские права.

Если вы планируете сдать товар продавцу, то для получения денежных средств потребуется паспорт, поскольку необходимо будет оформить заявление и отчетные документы для возврата средств.

Для того, чтобы не попасть в неловкую ситуацию, эксперт рекомендует иметь при себе скан или фотографию паспорта в телефоне или сделать копию и носить с собой.

"Важно помнить, что паспорт или иной документ не может быть залогом в прокате, микрофинансовой организации, обеспечением каких-либо обязательств", — заключила адвокат.