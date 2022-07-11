МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Бесплатное санаторно-курортное лечение предоставляется пенсионерам льготных категорий, которые имеют право на набор социальных услуг. Эти пенсионеры могут получать ежемесячную денежную выплату или, отказавшись от части выплаты, получить путевку на санаторно-курортное лечение, сообщили "РГ" в Минтруде. Россиянам рассказали, кому положена четверть "лишней" пенсии

В министерстве уточнили, что в случае, если гражданин решил отказаться от части выплаты и отдохнуть, ему следует оформить в медучреждении по месту жительства справку по форме № 070/у об отсутствии противопоказаний к санаторно-курортному лечению.

После этого необходимо подать заявление о предоставлении путевки в территориальный орган Фонда социального страхования или органы социальной защиты населения.