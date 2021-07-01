МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. ВВП РФ в январе-мае 2021 года вырос на 3,7% в годовом выражении, следует из информации на сайте Минэкономразвития. Миллиардер из списка Forbes назвал слабые стороны российской экономики

Ранее в четверг министерство сообщило о том, что рост ВВП РФ в мае составил 10,9% в годовом выражении на фоне низкой базы прошлого года.

В июне глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что восстановление экономики РФ идет опережающими темпами, и при сохранении позитивных тенденций Минэкономразвития повысит свой прогноз по росту экономики в 2021 году с текущих 2,9%.