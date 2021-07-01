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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210701/834082841.html
ВВП России за пять месяцев текущего года вырос на 3,7%
Макроэкономика
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ВВП РФ в январе-мае 2021 года вырос на 3,7% в годовом выражении, следует из информации на сайте Минэкономразвития. Ранее в четверг министерство сообщило о том, что рост ВВП РФ в... ПРАЙМ, 01.07.2021
минэкономразвития рф, ввп рф, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. ВВП РФ в январе-мае 2021 года вырос на 3,7% в годовом выражении, следует из информации на сайте Минэкономразвития.
Ранее в четверг министерство сообщило о том, что рост ВВП РФ в мае составил 10,9% в годовом выражении на фоне низкой базы прошлого года.
В июне глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что восстановление экономики РФ идет опережающими темпами, и при сохранении позитивных тенденций Минэкономразвития повысит свой прогноз по росту экономики в 2021 году с текущих 2,9%.