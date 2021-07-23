МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России будет находиться в ближайшие месяцы вблизи текущих уровней, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Набиуллина не исключила, что июльское повышение ставки последнее

По состоянию на 19 июля годовая инфляция в РФ составила 6,5%.

"Текущий темп роста цен, если мы говорим о сезонно сглаженном, он, видимо, уже начал замедляться — мы видим, что в июне он меньше, чем в мае, но годовая инфляция в течение ближайших месяцев, скорее всего, будет находиться где-то вблизи достигнутых уровней, во многом из-за эффекта базы", — сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

По ее словам, ЦБ ожидает, что снижение ценового давления в годовых показателях будет "видно с осени".

Кроме того, ЦБ не исключает сезонную дефляцию в конце лета — сентябре. "Что касается дефляции, вернее, сезонного снижения цен в последние месяцы лета — в начале осени, это зависит от того, как сложится урожай овощей и фруктов. Мы не исключаем, что такое сезонное снижение цен будет", — сказала Набиуллина в ответ на вопрос о вероятности дефляции в августе-сентябре. Банк России прогнозирует снижение инфляции до 4-4,5% в 2022 году

Если ЦБ и будет пересматривать цель по инфляции, то только в сторону понижения, подчеркнула глава регулятора. "Если и будет эта цель пересматриваться с точки зрения количественных значений, то, скорее, в сторону понижения, не в сторону повышения. Мы считаем — нельзя повышать цель, нецелесообразно повышать цель по инфляции, потому что выше 4% инфляция в долгосрочном плане уже не имеет тех преимуществ, которые дает в целом устойчиво низкая инфляция", — сказала Набиуллина.

Она пояснила, что в таком случае возникают вопросы у людей и бизнеса — с точки зрения планирования результатов; кроме того, "чем выше числовое значение инфляции, тем она более волатильна", заметила Набиуллина.

Председатель Банка России рассказала, что первые признаки ослабления инфляционного давления в РФ появились в июне-июле, однако об устойчивом замедлении инфляции говорить рано.

"В июне и в первой половине июля появились первые признаки ослабления инфляционного давления, и этого пока недостаточно, чтобы говорить об устойчивом замедлении инфляции", — сказала Эльвира Набиуллина.

Она добавила, что в июле инфляционные ожидания населения продолжили расти. "И в этих условиях даже разовые факторы могут оказывать более продолжительное влияние за счет вторичных эффектов. Чтобы этого не допустить, требуется создать условия для повышения к склонности к сбережению", — отметила глава регулятора.

Проинфляционные риски со стороны мировых товарных рынков сейчас менее остры, чем были во время апрельского заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке, добавила Набиуллина. "Проинфляционные риски со стороны мировых товарных рынков сохраняются, но в июне-июле по ряду товаров наметилось снижение мировых цен, поэтому этот риск, пожалуй, менее острый, чем в момент нашего прошлого заседания по ставке", — отметила она.

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, на этот раз сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых.