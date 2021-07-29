ПЯТИГОРСК, 29 июл — ПРАЙМ. Минэкономразвития России разработало проект стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) на период до 2035 года, документ должен быть утвержден в этом году, сообщил вице-премьер Александр Новак, курирующий теперь в правительстве РФ этот округ.

"На сегодня в каждом регионе принята своя экономическая программа развития на разные периоды. Минэкономразвития разработан проект новой стратегии социально-экономического развития округа на период до 2035 года, он сегодня находится в правительстве РФ, рассматривается. В этом году этот документ должны будем утвердить", — сказал Новак на совещании по развитию СКФО.

"Совершенствуется государственная программа РФ, которая называется "Развитие Северо-Кавказского федерального округа". Есть также отдельные планы различные по развитию отдельных территорий. То есть создан некий комплекс стратегических документов, который сегодня является основой для развития региона и округа", — добавил он.

Вице-премьер напомнил, что в июне состоялось совещание под председательством главы правительства РФ Михаила Мишустина, который дал по итогам ряд поручений для решения важнейших проблем и задач региона. В частности, даны поручения по разработке моделей экономического развития субъектов СКФО. Это позволит более целенаправленно двигаться в достижении поставленных целей, считает Новак. Стоимость ипотеки в России вновь опустилась к историческому минимуму

В целом, подчеркнул он, в СКФО имеется огромный потенциал для социально-экономического роста и ряд конкурентных преимуществ, в том числе растущая численность населения, большая доля молодых людей, огромный потенциал сельского хозяйства и туризма, который обеспечивается благоприятным климатом, а также удачное для развития внешнеторговых отношений географическое положение.

"В указанных сферах уже сегодня развиваются крупные инвестиционные проекты. Понятно, что надо решать и системные проблемы в рамках нашей совместной координации, без этого невозможно двигаться вперед. Это … и износ коммунальных сетей, мы видим также, что есть резервы и в рамках вывода из теневого сектора экономики, и есть недоразвитость финансовой инфраструктуры, высокий уровень безработицы, недостаточность школ, проблема питьевой воды, очистных сооружений, подготовки кадров. По всем этим направлениям готов оказывать поддержку со стороны правительства РФ", — заключил Новак.