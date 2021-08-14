МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. "Трансмашхолдинг" оценил переезд Большого порта Санкт-Петербурга в Усть-Лугу в 110 миллиардов рублей. Об этом пишет РБК. Эксперт объяснил, когда вашу "коммуналку" должно оплатить государство

"Суммарно проект переезда порта теперь оценивается в 550 миллиардов рублей", — сообщил телеканал.

Представители ТМХ рассказали о стоимости переноса портовых мощностей 10 августа на совещании в министерстве транспорта России.

В марте 2021 года совладелец компании Андрей Бокарев в своем письме президенту России Владимиру Путину выступил с предложением проекта редевелопмента Большого порта Санкт-Петербург. Для реализации проекта требовалось финансирование в размере 440 миллиардов рублей, писал бизнесмен. Эта сумма не включала затраты на перенос портовых терминалов, уточнило издание. Диетологи рассказали, почему "вредные" продукты не так уж и вредны

"На высвобожденных 600 гектарах территории будет создан флагманский район Санкт-Петербурга, который станет катализатором городского развития, задающим новые стандарты удобной для жизни городской среды для всей России", — сказано в письме.

Заместитель генерального директора "Трансмашхолдинга" по экономике и финансам Олег Домский в письме замглавы Минтранса Александру Подшиваю подчеркнул, что мощности петербургского порта можно вывести на территории в Усть-Луге, которые расположены севернее терминалов "Ультрамар" и "Морская гавань".

Домский также предложил перенести инфраструктуру из Санкт-Петербурга на терминал "Бронка" и в порты Приморска, Высоцка и Выборга.

Владельцы портовых терминалов выступили против переезда, сказано в статье. Раскрыты планы "убийцы газопровода" из США по "Северному потоку-2"

"В предложении ТМХ пока не проглядывается проект, учитывающий весь комплекс экономических и социальных проблем, которые неизбежно будут сопутствовать такой инициативе, как гипотетический редевелопмент Большого порта Санкт-Петербург", — прокомментировали проект в пресс-службе председателя совета директоров Петербургского нефтяного терминала Михаила Скигина.

"Материалы ТМХ содержат расчеты по переносу только фактического грузооборота и не учитывают существующие мощности для перевалки. Занижены расчетная стоимость переноса и строительства новой инфраструктуры», — добавляет представитель Global Ports. В оценках грузовой базы и требуемых мощностей не учтены перспективы ее роста за исключением грузов из Белоруссии", — рассказал представитель Первой портовой компании.

Читайте также:

Россиян предупредили, кто и как может украсть их банковский пароль