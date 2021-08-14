МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Банковский пароль может быть украден как злоумышленником, так и знакомым жертве человеком, получившим доступ к паролю либо к устройству жертвы, где он сохранен, рассказал агентству "Прайм" директор Центра экспертизы R-Vision Всеслав Соленик. Специалист назвал момент, когда необходимо выключить Wi-Fi

Способов утечки учетных данных пользователя несколько:

подбор пароля злоумышленником ввиду его слабости к взлому;

ввод учетных данных на фишинговом сайте или в переписке;

небрежность в хранении парольной информации (запись на бумажные носители, сохранение в браузере на общем компьютере и т. п.);

взлом или заражение вредоносным ПО устройства жертвы, на котором пароль вводится или сохранен;

получение пароля лично от жертвы методами социального инжиниринга, перечислил эксперт.

При этом он отмечает, что в большинстве случаев злоумышленник не может украсть пароль без содействия либо халатности со стороны его владельца.

"Для защиты банковских данных нужно соблюдать все основные правила гигиены информационной безопасности. С точки зрения создания и использования паролей важно, как минимум, чтобы пароль был сложным, не словарным и не содержал информацию о вас или месте, где он создан", — говорит Соленик.

Кроме того, пароль не должен быть словарным, то есть чтобы его нельзя было найти в словаре русского, английского и прочих языков, пароль должен быть уникальным и не использоваться на других сервисах. Также пароль необходимо менять время от времени – хотя бы раз в один-три месяца, советует эксперт. Эксперт предупредил россиян об опасной схеме мошенничества

"Оптимально, если пароль составлен из нескольких случайных слов со специально допущенными ошибками или подменой символов, и он используется только для данного важного сайта. Например, "Ч0рный!маГнит"", — говорит он.

Соленик также рекомендует всегда проверять адрес сайта, где вводится пароль, не переходить в личный кабинет банка по недоверенным ссылкам, не вестись на заманчивые предложения по почте или телефону.

"Помните, что ваш пароль или PIN-код не знает и не должен знать никто кроме вас – даже сотрудники банка или родственники! И просто не создавайте предпосылок, чтобы кто-то кроме вас его узнал", — заключил эксперт.