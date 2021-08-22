Экономисты объяснили, как инвестпроекты позволят Курилам стать российской Исландией
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Экономико-географическое положение территорий опережающего развития (ТОР) в Дальневосточном федеральном округе дают возможность развивать передовые инвестпроекты, регион может стать похож по уровню технологического развития на Исландию. Об этом пишут "Известия".
Количество потенциальных инвесторов и число рабочих мест в ТОР можно увеличить, улучшив инфраструктуру и расширив границы территорий, рассказало издание.
Дополнительные субсидии и расширение территориальных границ позволят запустить на ТОР новые инвестиционные проекты, прокомментировали в кабмине.
Экономико-географическое положение и природные ресурсы предоставляет ТОР преимущества, которые привлекательны для реализации различных промышленных проектов, рассуждают специалисты.
Например, на Курильских островах можно реализовать проекты "зеленой" энергетики, сказал партнер практики налогов и права группы "Деловой профиль" Александр Силаков.
Расширение границ ТОР поможет улучшить уровень занятости в регионе, говорится в публикации.
Так, в ТОР "Приамурская" запуск комплекса глубокой переработки древесины и железобетонного завода приведет к созданию более 680 новых рабочих мест.
https://1prime.ru/macroeconomics/20210822/834500556.html