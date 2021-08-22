МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Экономико-географическое положение территорий опережающего развития (ТОР) в Дальневосточном федеральном округе дают возможность развивать передовые инвестпроекты, регион может стать похож по уровню технологического развития на Исландию. Об этом пишут "Известия". Эксперт назвала приложения, "пожирающие" память смартфона

Количество потенциальных инвесторов и число рабочих мест в ТОР можно увеличить, улучшив инфраструктуру и расширив границы территорий, рассказало издание.

Дополнительные субсидии и расширение территориальных границ позволят запустить на ТОР новые инвестиционные проекты, прокомментировали в кабмине.

Экономико-географическое положение и природные ресурсы предоставляет ТОР преимущества, которые привлекательны для реализации различных промышленных проектов, рассуждают специалисты.

Например, на Курильских островах можно реализовать проекты "зеленой" энергетики, сказал партнер практики налогов и права группы "Деловой профиль" Александр Силаков.

"За расширением количества резидентов ТОР и их инвестиционных проектов непременно последует рост количества промышленных и инфраструктурных объектов, что вызовет увеличение объемов внутреннего регионального продукта", — добавили в Национальном институте системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП).

Расширение границ ТОР поможет улучшить уровень занятости в регионе, говорится в публикации.

Так, в ТОР "Приамурская" запуск комплекса глубокой переработки древесины и железобетонного завода приведет к созданию более 680 новых рабочих мест.