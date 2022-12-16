МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Центробанк учтет нефтяные санкции против России в своем февральском макропрогнозе, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Внешнеторговые ограничения продолжают создавать вызовы для компаний. В этом месяце к ним добавились вступление в силу эмбарго на поставки нефти, а также установление потолка цен на нее. Их эффекты мы уточним в обновленном прогнозе в феврале", — сказала она в ходе пресс-конференции.