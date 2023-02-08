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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230208/839723916.html
Байден заявил, что США будут поддерживать Украину столько, сколько нужно
Макроэкономика
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США едины в поддержке Украины и готовы ее продолжать столько, сколько нужно, заявил президент Джо Байден в ежегодном обращении к конгрессу. "Америка едина в нашей поддержке вашей... ПРАЙМ, 08.02.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 8 фев — ПРАЙМ. США едины в поддержке Украины и готовы ее продолжать столько, сколько нужно, заявил президент Джо Байден в ежегодном обращении к конгрессу.
"Америка едина в нашей поддержке вашей страны. Мы будем с вами столько, сколько нужно", — сказал он, обращаясь к послу Украины Оксане Маркаровой.
Она присутствует на оглашении послания в качестве почетного гостя.
Байден назвал российскую военную спецоперацию на Украине "испытанием на века". "Испытанием для Америки, испытанием для мира", — сказал он.
По словам президента, Вашингтон объединил страны НАТО и выстроил коалицию для противодействия специальной военной операции РФ на Украине.
"Мы вели (за собой). Мы объединили НАТО и создали глобальную коалицию. Мы выступили против агрессии (президента РФ Владимира) Путина. Мы поддерживали украинский народ", — сказал глава государства.
Ежегодное обращение Байдена к конгрессу о положении дел в США содержит четыре упоминания Владимира Путина, при этом РФ не упомянута ни разу.