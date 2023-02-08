ВАШИНГТОН, 8 фев — ПРАЙМ. США едины в поддержке Украины и готовы ее продолжать столько, сколько нужно, заявил президент Джо Байден в ежегодном обращении к конгрессу. Байден в ежегодном обращении призвал конгресс повысить потолок госдолга США

"Америка едина в нашей поддержке вашей страны. Мы будем с вами столько, сколько нужно", — сказал он, обращаясь к послу Украины Оксане Маркаровой.

Она присутствует на оглашении послания в качестве почетного гостя.

Байден назвал российскую военную спецоперацию на Украине "испытанием на века". "Испытанием для Америки, испытанием для мира", — сказал он.

По словам президента, Вашингтон объединил страны НАТО и выстроил коалицию для противодействия специальной военной операции РФ на Украине.

"Мы вели (за собой). Мы объединили НАТО и создали глобальную коалицию. Мы выступили против агрессии (президента РФ Владимира) Путина. Мы поддерживали украинский народ", — сказал глава государства.

Ежегодное обращение Байдена к конгрессу о положении дел в США содержит четыре упоминания Владимира Путина, при этом РФ не упомянута ни разу.