ВАШИНГТОН, 8 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к конгрессу призвал законодателей повысить потолок государственного долга по примеру прошлых лет "без предварительных условий". Байден заявил, что США будут поддерживать Украину столько, сколько нужно

"Как конгресс реагировал на весь этот долг? Он трижды поднимал потолок госдолга без предварительных условий или кризиса. Он оплачивал счета Америки, чтобы предотвратить экономическую катастрофу для нашей страны. Сегодня вечером я прошу конгресс последовать этому примеру", — сказал Байден во вторник вечером.

По словам главы государства, ряд политиков-республиканцев готовы "взять экономику США в заложники", если он не согласится с их экономической программой. "Все вы в нашей стране должны знать о том, каковы их планы", — добавил американский лидер.

В своем выступлении Байден также затронул тему оборота штурмового огнестрельного оружия, запрещения которого президент-демократ добивается уже долгие годы.

"Нам необходимо запретить оборот штурмового оружия раз и навсегда. Мы делали это раньше. Я возглавил борьбу за этот запрет в 1994 году. В течение 10 лет запрет действовал как закон, и случаи стрельбы прекратились. После того, как республиканцы позволили истечь сроку его действия, случаи массовых расстрелов выросли втрое", — указал Байден.