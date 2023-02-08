ВАШИНГТОН, 8 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в обращении к конгрессу объяснил рекордную инфляцию последствиями коронавирусной пандемии и российской военной операции на Украине. Байден заявил, что США будут поддерживать Украину столько, сколько нужно

Он назвал рост цен "глобальным явлением "и поставил себе в заслугу то, что в США его темпы замедляются.

"Инфляция стала глобальной проблемой из-за пандемии, которая порвала цепочки поставок", — заявил Байден, добавив, что на "поставки энергоносителей и продуктов питания" повлияла и российская спецоперация.

США, по его словам, лучше всех в мире готовы к инфляционным вызовам.

"Здесь у нас цены на бензин снизились на 1,5 доллара за галлона в сравнении с пиком. Снижаются темпы продовольственной инфляции. Инфляция замедляется каждый месяц за последние полгода в то время, как зарплаты выросли", — сказал Байден.

Инфляция в США составляет 6,5% при желаемом властями уровне в 2%.