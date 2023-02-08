ВАШИНГТОН, 8 фев — ПРАЙМ. США переломили тенденцию к утрате влияния в мире и находятся в наилучшей за десятилетия форме для победы в конкурентной борьбе с Китаем или любой иной державой, заявил президент Джо Байден в обращении к конгрессу. Байден в ежегодном обращении призвал конгресс повысить потолок госдолга США

Он призвал американцев сплотиться, чтобы выиграть соперничество с Китаем, и дал понять, что США стремятся к конкуренции, но не к конфликту.

"Прежде чем я стал президентом, шли разговоры о том, как Китайская Народная Республика наращивает свою мощь в мире, а Америка ее теряет. Сейчас это не так", — сказал Байден.

"Сегодня мы в самой сильной позиции за десятилетия, чтобы соперничать с Китаем или кем бы то ни было еще в мире", — добавил он.

Байден заявил о готовности работать с Китаем там, где это может продвинуть американские интересы и быть полезным миру.

"Я дал понять президенту Си (Цзиньпину), что мы ищем конкуренции, не конфликта", — сказал он.

"Но не стоит заблуждаться. Как мы дали ясно понять на прошлой неделе, если Китай будет угрожать нашему суверенитету, мы будем действовать для защиты нашей страны. Так мы и поступили", — предупредил президент, имея в виду инцидент со сбитым китайским аэростатом.