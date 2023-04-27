ВАШИНГТОН, 27 апр — ПРАЙМ. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти указал на странное поведение президента Джо Байдена из-за его отказа обсуждать проблему госдолга страны. Аналитик предрек доллару "послевоенную судьбу" фунта

"Президент проигнорировал каждую возможность коммуникации. Это так странно, потому что раньше он всегда возражал против людей, которые отказывались от переговоров", — заявил журналистам Маккарти.

Он отметил, что большинство американцев хотят переговоров между Байденом и Маккарти по стоящим перед страной вопросам.

"Это не то, как должен действовать лидер свободного мира. Это не то, как Америка хочет, чтобы вы действовали", — добавил спикер.

В среду палата представителей приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга с одновременным сокращением бюджетных расходов. Теперь законопроект направляется на рассмотрение в контролируемый демократами сенат.

Демократическая партия, контролирующая сенат США, не предприняла никаких действий для американской экономики, а президент Джо Байден и вовсе ставит ее под угрозу, заявил спикер.

"Президент больше не может ставить экономику под угрозу. Мы подняли потолок госдолга и отправили его в сенат. Мы сделали свою работу. Но сенат не сделал ничего для экономики или лимита госдолга", — заявил Маккарти.

Он добавил, что если лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер "думает, что у него план, то пусть представит его". Спикер также подчеркнул, что "многие" демократы желают начала обсуждения проблемы госдолга с республиканцами.

В апреле Маккарти представил законопроект о повышении потолка госдолга на 1,5 триллиона долларов. Документ предусматривает экономию в размере более 4,5 триллионов долларов. Кроме того, он предусматривает ограничение дальнейшего роста госрасходов темпами не выше 1% ежегодно. Как отметил Маккарти, описывая законопроект, в случае необходимости дополнительных трат Белый дом должен будет обращаться к конгрессу за согласованием.

В американской администрации по-прежнему требуют от конгресса безо всяких условий расширить лимиты заимствований, предупреждая, что в противном случае уже летом страна не сможет обслуживать свои долговые обязательства. Байден отказался от переговоров с Маккарти по поводу потолка государственного долга и требует, чтобы его повышение прошло автоматически, как это всегда было в прошлом.