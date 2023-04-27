Спикер Маккарти указал на странное поведение президента США Байдена из-за отказа обсуждать госдолг
ВАШИНГТОН, 27 апр — ПРАЙМ. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти указал на странное поведение президента Джо Байдена из-за его отказа обсуждать проблему госдолга страны.
"Президент проигнорировал каждую возможность коммуникации. Это так странно, потому что раньше он всегда возражал против людей, которые отказывались от переговоров", — заявил журналистам Маккарти.
Он отметил, что большинство американцев хотят переговоров между Байденом и Маккарти по стоящим перед страной вопросам.
"Это не то, как должен действовать лидер свободного мира. Это не то, как Америка хочет, чтобы вы действовали", — добавил спикер.
В среду палата представителей приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга с одновременным сокращением бюджетных расходов. Теперь законопроект направляется на рассмотрение в контролируемый демократами сенат.
Демократическая партия, контролирующая сенат США, не предприняла никаких действий для американской экономики, а президент Джо Байден и вовсе ставит ее под угрозу, заявил спикер.
"Президент больше не может ставить экономику под угрозу. Мы подняли потолок госдолга и отправили его в сенат. Мы сделали свою работу. Но сенат не сделал ничего для экономики или лимита госдолга", — заявил Маккарти.
Он добавил, что если лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер "думает, что у него план, то пусть представит его". Спикер также подчеркнул, что "многие" демократы желают начала обсуждения проблемы госдолга с республиканцами.
В апреле Маккарти представил законопроект о повышении потолка госдолга на 1,5 триллиона долларов. Документ предусматривает экономию в размере более 4,5 триллионов долларов. Кроме того, он предусматривает ограничение дальнейшего роста госрасходов темпами не выше 1% ежегодно. Как отметил Маккарти, описывая законопроект, в случае необходимости дополнительных трат Белый дом должен будет обращаться к конгрессу за согласованием.
В американской администрации по-прежнему требуют от конгресса безо всяких условий расширить лимиты заимствований, предупреждая, что в противном случае уже летом страна не сможет обслуживать свои долговые обязательства. Байден отказался от переговоров с Маккарти по поводу потолка государственного долга и требует, чтобы его повышение прошло автоматически, как это всегда было в прошлом.
https://1prime.ru/macroeconomics/20230427/840481440.html