ВАШИНГТОН, 29 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден благодаря достигнутому соглашению со спикером палаты представителей американского конгресса Кевином Маккарти обеспечил себе решение вопроса потолка госдолга до конца своего первого срока главы государства, следует из текста внесенного на рассмотрение документа. В конгрессе США намерены блокировать сделку Маккарти с Байденом по госдолгу

"Статья 3101(b) раздела 31 Кодекса США (регулирует предельный размер государственных заимствований американского правительства — ред.) не должна применяться на протяжении периода, начиная с даты вступления в силу настоящего закона и до 1 января 2025 года", — указано в законопроекте, внесенном на рассмотрение в конгресс США по итогам переговоров Байдена и Маккарти.

Учитывая, что президентские выборы в США запланированы на 2024 год и следующий глава государства — окажется ли им Байден или иное лицо — будет приведен к присяге в январе 2025 года (как это традиционно происходит с каждым президентом в истории страны за единичными исключениями), действующий американский лидер смог решить для себя проблему госдолга до конца своего текущего срока.

Одновременно с этим в 2024 году планируются следующие выборы в конгресс, включая пока подконтрольную республиканцам палату представителей. Полномочия действующего состава законодательного собрания США истекают в январе 2025 года.

Ранее Байден заявил, что достиг бюджетного соглашения с Маккарти для избежания дефолта страны. Президент добавил, что законопроект отправляется в палату представителей и в сенат США, призвал американских законодателей поддержать соглашение.

Маккарти и Байден накануне объявили о наличии принципиальной договоренности о предотвращении суверенного дефолта. Стороны сообщали, что соглашение после доработки будет опубликовано в воскресенье и в виде законопроекта в среду поступит на утверждение конгресса.

Без санкции конгресса на дополнительные заимствования США, по расчетам министерства финансов, уже в начале июня рисковали оказаться не в состоянии полностью выполнять свои обязательства.