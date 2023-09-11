ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. ВВП Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вырос на 1,8% за шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач. ВВП Японии увеличился меньше прогноза

Выступая на сессии "Санкции как возможность для развития" на Восточном экономическом форуме, Вольвач отметил, что санкционное давление, которое было еще год назад массированным, на сегодняшний день становится избирательным. Он также указал, что странам ЕАЭС прогнозировали падение совокупного ВВП до 3% по итогам 2022 года.

"По итогу, по реальным цифрам мы вышли на сокращение в два раза меньше — мы демпфировали это сокращение, в том числе за счет тех самых интеграционных процессов, которые мы активно развиваем", — сказал Вольвач. При этом он напомнил, что ряд стран союза в прошлом году и вовсе показали выдающуюся динамику роста экономики: например, ВВП Армении вырос более чем на 12% в годовом выражении, Казахстана — свыше чем на 3% год к году.

"Что касается этого года, то мы уже вышли на траекторию стабильного роста ВВП ЕАЭС — на 1,8% за шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года", — добавил замминистра.

Взаимная торговля стран ЕАЭС в 2022 году выросла на 14%, а в первом полугодии текущего года — еще на 11% год к году, сказал он.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.