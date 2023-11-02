МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Программа льготного автокредитования будет в ближайшее время дофинансирована на 1,2 миллиарда рублей, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Мантуров сообщил о первом полете модернизированного Ил-96-400М

"В ближайшее время программа льготного автокредитования будет дофинансирована на 1,2 млрд рублей на 2023 год. Таким образом, мы продолжаем обеспечивать возможность приобрести автомобили отечественного производства по доступной цене в рамках уже показавших себя востребованными у наших граждан программ", – сказал вице-премьер, слова которого приводит пресс-служба министерства. Ранее в рамках программы на этот год было выделено 5,1 миллиарда рублей.

Сейчас льготными автокредитами могут воспользоваться медработники, работники сферы образования, а также участники СВО и их семьи. Как ранее 2 ноября заявил премьер-министр Михаил Мишустин теперь в программу включены и людей с инвалидностью.

По актуальным условиям программы, базовая скидка на автомобиль составляет 20% от его стоимости (для жителей Дальнего Востока – 25%). Под нее подпадают машины Lada, УАЗ, ГАЗ, китайские Haval (произведенные на заводе в Тульской области) стоимостью до двух миллионов рублей, а также электромобили Evolute и "Москвич 3е".

При этом скидка на льготное приобретение электромобиля российского производства в кредит увеличена с 25% до 35%, напомнили в Минпромторге. Также до 35% (но не более 925 тысяч рублей) увеличена скидка на их лизинг.

Кроме того, согласно пописанному Мишустиным постановлению, льготные автокредиты с 2024 года будут выдаваться на машины с высокой локализаций, требования по которой будут расти в ближайшую трехлетку. "Не менее 1600 баллов в 2024 году, не менее 2000 баллов в 2025 году и не менее 2500 баллов в 2026 году. Данное требование вступит в силу с 1 января 2024 года (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года №719)", — уточнили в министерстве критерии локализации.

В Минпромторге также добавили, что льготная программа также будет распространяться на высокоавтоматизированные транспортные средства, передаваемые в лизинг в рамках реализации инициативы "Беспилотные логистические коридоры". Речь идет о беспилотных магистральных тягачах производства "КАМАЗ". Их использование началось в июне 2023 года на федеральной автодороге М-11 "Нева".