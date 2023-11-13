МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Офис президента Украины пытается организовать переговоры между Владимиром Зеленским и экс-президентом США Дональдом Трампом, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источники. СМИ рассказали о мощном ударе Украины по США

Как уточняется, сейчас это один из главных вопросов в отношениях президентской администрации и Вашингтона.

Трамп сейчас через республиканское большинство фактически контролирует палату представителей конгресса, которая блокирует выделение средств Украине, отмечается в публикации.

"На Банковой это понимают и поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского", — объяснил источник.

Ранее Трамп отверг приглашение Зеленского посетить Украину. "Я очень уважаю президента Зеленского, но думаю, что было бы неуместно ехать на Украину в это время. С ним сейчас имеет дело администрация Байдена, и мне бы не хотелось создавать конфликт интересов", — сказал экс-президент.