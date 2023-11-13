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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231113/842244752.html
Зеленский пытается поговорить с Трампом, пишет СМИ
Макроэкономика
Новости
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Офис президента Украины пытается организовать переговоры между Владимиром Зеленским и экс-президентом США Дональдом Трампом, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источники. Как... ПРАЙМ, 13.11.2023
макроэкономика, экономика, новости, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Офис президента Украины пытается организовать переговоры между Владимиром Зеленским и экс-президентом США Дональдом Трампом, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источники.
Как уточняется, сейчас это один из главных вопросов в отношениях президентской администрации и Вашингтона.
Трамп сейчас через республиканское большинство фактически контролирует палату представителей конгресса, которая блокирует выделение средств Украине, отмечается в публикации.
"На Банковой это понимают и поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского", — объяснил источник.
Ранее Трамп отверг приглашение Зеленского посетить Украину. "Я очень уважаю президента Зеленского, но думаю, что было бы неуместно ехать на Украину в это время. С ним сейчас имеет дело администрация Байдена, и мне бы не хотелось создавать конфликт интересов", — сказал экс-президент.