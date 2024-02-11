МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. В преддверии выборов президента США многие избиратели нынешнего действующего главы Белого дома Джо Байдена не воспринимают его как полноценного лидера страны, пишет The Wall Street Journal. Отчет с критикой памяти Байдена вызвал ярость в Белом доме, пишут СМИ

Как отмечается, в массовом сознании президенту могут отводить такие роли, как государственный деятель глобального масштаба или мастер переговоров с конгрессом, а также тот, кто утешает нацию в трудные времена или развлекает ее на телевидении.

"Проблема для президента Байдена заключается в том, что многие избиратели не видят в нем воплощения ни одной из этих идентичностей, несмотря на его успехи в законодательной и дипломатической деятельности. Вместо этого эти избиратели считают, что Байден не полностью соответствует посту президента, что подвергает его риску оказаться под воздействием вопросов, находящимися вне его контроля, таких как внимание к его возрасту", — говорится в статье.

Авторы ссылаются на мнение социологов и аналитиков, считающих, что ошибки действующего президента могут повлиять на формирование отношения к нему больше, чем у его предшественников. По их мнению, это не только потому, что 81-летний Байден год — старейший действующий президент, но и потому, что он не создал эмоциональную связь с избирателями или имидж сильного лидера.

В то же время Дональд Трамп, напротив, установил более прочные связи со своими избирателями, а его сторонники в гораздо большей степени, чем приверженцы Байдена, говорят, что их голос — это "скорее признак поддержки их кандидата", нежели сигнал о выступлении против конкурирующей партии.

Постоянные публичные оговорки и неловкости Байдена обращают на себя внимание и являются поводом для резкой критики со стороны конкурентов, прежде всего Трампа, при этом даже многие видные демократы сомневаются в необходимости повторного выдвижения действующего главы Белого дома на следующие выборы.