МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. У президента США Джо Байдена наблюдаются признаки прогрессирующей возрастной деменции без надежды на положительную динамику, заявил в интервью телеканалу Fox News хирург, профессор университета Джонса Хопкинса Марти Макари. "Не соответствует". В США указали на падение авторитета Байдена

По его словам, снижение когнитивных способностей Байдена происходит "прямо на глазах". "Очень заметна разница между тем, как он работает сегодня, по сравнению, скажем, с пятью годами ранее. И это действительно печально", — сказал Макари.

Он пояснил, что для любого человека считается нормальным путать иногда слова и делать ошибки в речи, однако в случае с Байденом провалы в памяти и замедление речи прогрессируют настолько быстро, что вызывают существенное беспокойство.

Врач полагает, что опасения избирателей из-за здоровья действующего президента в свете его намерения идти на второй срок не лишены оснований.

По его мнению, крайне маловероятно при существующей динамике, что состояние стабилизируется. "Это очевидная возрастная деменция", — подчеркнул профессор.

Постоянные публичные оговорки и неловкости 81-летнего президента США обращают на себя внимание и являются поводом для резкой критики со стороны конкурентов, прежде всего его предшественника Дональда Трампа, при этом даже многие видные демократы сомневаются в необходимости повторного выдвижения Байдена на следующие выборы.