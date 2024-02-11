Профессор Макари: у Байдена наблюдаются признаки прогрессирующей деменции
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. У президента США Джо Байдена наблюдаются признаки прогрессирующей возрастной деменции без надежды на положительную динамику, заявил в интервью телеканалу Fox News хирург, профессор университета Джонса Хопкинса Марти Макари.
По его словам, снижение когнитивных способностей Байдена происходит "прямо на глазах". "Очень заметна разница между тем, как он работает сегодня, по сравнению, скажем, с пятью годами ранее. И это действительно печально", — сказал Макари.
Он пояснил, что для любого человека считается нормальным путать иногда слова и делать ошибки в речи, однако в случае с Байденом провалы в памяти и замедление речи прогрессируют настолько быстро, что вызывают существенное беспокойство.
Врач полагает, что опасения избирателей из-за здоровья действующего президента в свете его намерения идти на второй срок не лишены оснований.
По его мнению, крайне маловероятно при существующей динамике, что состояние стабилизируется. "Это очевидная возрастная деменция", — подчеркнул профессор.
Постоянные публичные оговорки и неловкости 81-летнего президента США обращают на себя внимание и являются поводом для резкой критики со стороны конкурентов, прежде всего его предшественника Дональда Трампа, при этом даже многие видные демократы сомневаются в необходимости повторного выдвижения Байдена на следующие выборы.
https://1prime.ru/macroeconomics/20240211/843038485.html