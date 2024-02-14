МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России после просьбы губернатора Кировской области проверить ценообразование на топливо возбудила дело против "дочки" "Лукойла" из-за повышения цен на бензин в период их снижения в опте, сообщило ведомство. Эксперт назвал преимущества доли в "Яндексе" для "Лукойла"

"Кировское УФАС возбудило дело в отношении "дочки" "Лукойла" из-за повышения цен на бензин. В ведомство поступило обращение губернатора региона о проведении проверки ценообразования на топливо", — говорится в сообщении.

"Территориальный орган службы установил, что в период снижения биржевых цен на нефтепродукты розничные цены на автомобильные бензины на АЗС ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" выросли", — дополняется там же.

Так, стоимость бензина Аи-92 выросла на 2,62%, до 50,83 рубля за литр, Аи-95 — на 2,42%, до 55,13 рубля. Компания занимает доминирующее положение на топливном рынке в регионе, уточнили в ФАС.

Также ведомство возбудило дело против компании, которая занимает доминирующее положение на рынке мелкооптовой торговли топливом в Республике Хакасия. Информация о признаках нарушения закона о защите конкуренции рассматривалась органами прокуратуры.

Уточняется, что при установлении факта нарушения компаниям могут быть назначены штрафы и выданы предписания.