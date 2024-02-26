ВАШИНГТОН, 26 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден встретится во вторник с лидерами конгресса в попытке убедить их завершить утверждение законопроекта о помощи Украине, следует из расписания Белого дома. Госдеп: США сомневаются, что успехи России на Украине — заслуга Москвы

Билль, который предполагает, помимо прочего, выделение Киеву более 60 миллиардов долларов, получил одобрение подконтрольного демократам сената, но забуксовал в палате представителей, где большинство принадлежит республиканцам.

"Президент встретится с четырьмя лидерами конгресса в Белом доме. Президент обсудит срочность принятия двухпартийного законопроекта о дополнительном финансировании нужд национальной безопасности и необходимость обеспечить продолжение работы правительства", — сказано в планах Байдена на вторник.

На следующей неделе также истекает действие краткосрочного бюджета, который конгресс утвердил во избежание "шатдауна" — прекращения работы федерального правительства – на период согласования полноценного бюджета на текущий год.