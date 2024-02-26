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2024-02-26T04:33:17+03:00
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https://1prime.ru/macroeconomics/20240226/843160648.html
Байден обсудит с лидерами конгресса законопроект о помощи Украине
Макроэкономика
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Президент США Джо Байден встретится во вторник с лидерами конгресса в попытке убедить их завершить утверждение законопроекта о помощи Украине, следует из расписания Белого дома... ПРАЙМ, 26.02.2024
макроэкономика, впк, экономика, новости, сша, джо байден, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 26 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден встретится во вторник с лидерами конгресса в попытке убедить их завершить утверждение законопроекта о помощи Украине, следует из расписания Белого дома.
Билль, который предполагает, помимо прочего, выделение Киеву более 60 миллиардов долларов, получил одобрение подконтрольного демократам сената, но забуксовал в палате представителей, где большинство принадлежит республиканцам.
"Президент встретится с четырьмя лидерами конгресса в Белом доме. Президент обсудит срочность принятия двухпартийного законопроекта о дополнительном финансировании нужд национальной безопасности и необходимость обеспечить продолжение работы правительства", — сказано в планах Байдена на вторник.
На следующей неделе также истекает действие краткосрочного бюджета, который конгресс утвердил во избежание "шатдауна" — прекращения работы федерального правительства – на период согласования полноценного бюджета на текущий год.