МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск посмеялся над способностями президента США Джо Байдена, который спутал Египет и Мексику после заявлений о хорошей памяти. Белый дом пояснил оговорку Байдена о "президенте Мексики Сиси"

В соцсети Х журналист сатирического новостного портала, комментируя ночное выступление Байдена, с иронией подшутил над американским президентом.

"Надеюсь, перед тем как Байдену дадут применить ядерное оружие, ему зададут своего рода контрольные вопросы, например "в какой стране большие пирамиды и сфинкс", — говорится в публикации, на что Маск ответил смеющимся эмодзи.

При этом в ночь на пятницу Байден назвал президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси президентом Мексики.

В комментариях другие пользователи призвали также "не давать ему такого права" распоряжаться ядерным оружием или не мучить президента США сложными вопросами о Египте, а спросить, в какой стране находится статуя Свободы.

Байден в ходе специального выступления в Белом доме накануне выразил возмущение из-за части отчета спецпрокурора о ненадлежащем хранении американским лидером документов, в которой президент назван "пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Глава США заверил, что с его памятью "всё хорошо". Впрочем, в конце выступления он снова оговорился, перепутав Египет с Мексикой.