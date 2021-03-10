МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Иностранные компании могут обязать выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе, используя такие платформы, как YouTube. Соответствующее предложение Минцифры изложено в плане развития отрасли информационных технологий в России, сообщают "Ведомости". В правительстве России обсуждают новый налог на иностранные IT-компании

Такой шаг приведет к росту поступлений от деятельности российских блогеров в бюджет. После принятия нового налога YouTube, Instagram, TikTok и другим площадкам придется выплачивать НДФЛ за блогеров, которые зарабатывают у них на рекламе. За исполнением проекта проследят также Минфин, Минэкономразвития и ФНС.

С помощью нового налога власти хотят с помощью IT-сферы компенсировать средства бюджета, которые теряются из-за налогового маневра по снижению соцвзносов для IT.

По данным исследовательской компании BloggerBase, в 2020 году только видеоблогеры в России заработали около 18 млрд руб. Пандемия стимулировала рост спроса на контент и, как следствие, на рекламу в интернете, в частности через социальные сети.