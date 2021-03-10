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2021
https://1prime.ru/nalogy/20210310/833196707.html
В России хотят ввести налог на блогеров
Налоги
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Иностранные компании могут обязать выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе, используя такие платформы, как YouTube. Соответствующее предложение Минцифры... ПРАЙМ, 10.03.2021
новости, экономика, налоги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Иностранные компании могут обязать выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе, используя такие платформы, как YouTube. Соответствующее предложение Минцифры изложено в плане развития отрасли информационных технологий в России, сообщают "Ведомости".
Такой шаг приведет к росту поступлений от деятельности российских блогеров в бюджет. После принятия нового налога YouTube, Instagram, TikTok и другим площадкам придется выплачивать НДФЛ за блогеров, которые зарабатывают у них на рекламе. За исполнением проекта проследят также Минфин, Минэкономразвития и ФНС.
С помощью нового налога власти хотят с помощью IT-сферы компенсировать средства бюджета, которые теряются из-за налогового маневра по снижению соцвзносов для IT.
По данным исследовательской компании BloggerBase, в 2020 году только видеоблогеры в России заработали около 18 млрд руб. Пандемия стимулировала рост спроса на контент и, как следствие, на рекламу в интернете, в частности через социальные сети.