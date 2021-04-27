МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Возможности для дополнительных налогов на нефтяную отрасль России при нынешней климатической повестке нет, поскольку в ближайшее время будет расти спрос только на дешевое сырье, заявил- вице-президент и совладелец "Лукойла" Леонид Федун. В Минфине рассказали о планах по налогам в нефтегазовом секторе

"В условиях климатической повестки возможности дополнительного налогообложения нефтяной промышленности нет, ее не существует", — сказал Федун, выступая на Национальном нефтегазовом форуме.

Он пояснил, что уже сегодня примерно 20% мировых запасов углеводородов в мире ни при одном климатическом сценарии развития ситуации до 2050 года не будут востребованы. "Это очень большой вывод для нефтяников. При радикальном сценарии — более половины запасов окажутся невостребованными", — сказал вице-президент "Лукойла".

Как указано в его презентации, 320-640 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента запасов могут оказаться невостребованными до 2050 года.

Федун подчеркнул, что при любом климатическом сценарии рынок нефти больше не будет рынком продавца, он полностью зависит от покупателя. "Что это означает? Что нефтяники должны биться за себестоимость, это самое основное, потому что дешевые баррели будут востребованы при любом энергетическом переходе", — сказал он.

По этой же причине возможности для дополнительных налогов на отрасль больше нет, полагает Федун. "Более того, необходима та система, о которой мы говорили, это развитие НДД, которая может обеспечивать конкурентоспособность российской нефтяной промышленности на десятилетия вперед. Поскольку, хотим мы или не хотим, но энергетический переход забирает каждый год наших потребителей", — заключил он.