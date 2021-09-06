МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Комитет верхней палаты российского парламента по экономической политике разработал проект закона об отмене одного из налогов в России. Точная дата. Европа откажется от "Северного потока — 2"

Как пишет газета "Ведомости", в Совфеде предложили отменить НДФЛ с доходов физлиц за сдачу стеклянных и пластиковых бутылок на переработку.

По мнению авторов документа, текущая ситуация мешает торговым сетям устанавливать фандоматы для приема вторсырья на переработку.

С другой стороны, отмечает издание, НДФЛ от сдачи вторсырья пытаются отменить уже 20 лет. Как напомнил руководитель токсического отдела Greenpeace в России Алексей Киселев, это связано с тем, что малообеспеченные люди действительно занимаются сдачей тары за деньги и получают доход.

Он подчеркнул, что сейчас фактически никто не платит налог от доходов за сдачу бутылок в переработку. Это априори не может быть прибыльной операцией.

В России в настоящее время сдать вторсырье на переработку можно в специальных аппаратах в магазинах. Но торговые сети не спешат заманивать покупателей акциями и бонусами за сдачу бутылок, пояснил председатель комитета Андрей Кутепов (Единая Россия).

"Такие пункты приема, как фандоматы, и возможность получать деньги за вторсырье для населения — неотъемлемая часть в создании экономики замкнутого цикла", — пояснил в свою очередь гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Он добавил, что в таком случае налог выступает барьером.

Однако в настоящее время деньги от сдачи тары нельзя напрямую зачислить на счет человека, поскольку это будет считаться налогооблагаемым доходом. Поэтому бонусные рубли из фандоматов поступают на счета транспортных карт или благотворительных фондов.