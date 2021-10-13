МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Социальный налоговый вычет можно получить за лекарства, назначенные врачом вам лично или членам вашей семьи. На сумму фактических расходов можно уменьшить сумму уплаченного налога, но в пределах 120 тысяч рублей за календарный год. Эта сумма является общей для всех видов социальных вычетов за исключением вычетов в размере расходов на обучение детей и на дорогостоящее лечение. Об этом рассказывает агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Евгения Рыжкова.

Власти не поддержали повышение соцвычета по НДФЛ не удерживал налог с заработной платы, нужно до конца года, в котором были приобретены лекарства, предоставить в налоговую службу заявление о подтверждении права на социальный вычет, чеки, рецепт и справку о составе семьи, если вы оплачивали лекарства родных. Через тридцать дней налоговый орган выдаст уведомление, которое нужно передать работодателю.

Также в течение трех лет после окончания года, в котором были куплены лекарственные препараты, можно представить в налоговый орган заявление о возврате излишне уплаченного НДФЛ, декларацию и те же подтверждающие документы.

"Произведенные расходы на лекарства будут возвращены на указанный счет в пределах суммы уплаченного НДФЛ, но не больше 120 тысяч рублей, соответственно", — указывает адвокат.

Кроме того, существует перечень лекарственных препаратов, которые можно получить бесплатно или с 50%-скидкой. Для определенных категорий граждан есть федеральный перечень, также дополнительные гарантии предусматриваются в субъектах федерации.

"Для получения таких лекарств необходимо обратиться к лечащему врачу, который выпишет рецепт, и представить этот рецепт в аптеку, где препарат вам выдадут бесплатно или со скидкой. Если лекарства нет в наличии, его выдадут в течение 10 или 15 рабочих дней", — говорит юрист.