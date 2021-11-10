МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Социальный налоговый вычет по НДФЛ предоставляется в сумме оказанных медицинских услуг, а также в размере стоимости лекарственных препаратов, которые назначены лечащим врачом и приобретены за счет собственных средств налогоплательщика. Так, налогоплательщик может получить вычет за лекарства, выписанные по рецепту ему, его супругу/супруге, родителям или детям, не достигшим 18-летнего возраста, и были оплачены непосредственно налогоплательщиком в течение налогового периода, за который запрашивается вычет. Об этом рассказывает агентству "Прайм" юрист BGP Litigation Линда Куркулите.

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"Кроме этого, воспользоваться вычетом можно исключительно в случае, если в налоговом периоде у физлица присутствовали доходы, облагаемые НДФЛ (за исключением некоторых видов доходов, например, дивидендов, материальной выгоды)", — уточняет Куркулите.

При представлении налоговой декларации по форме 3-НДФЛ в налоговый орган эксперт рекомендует приложить следующие документы:

рецепт врача по форме, установленной Приказом Минздрава, подписанный и заверенный личной печатью врача, а также печатью медицинской организации (допускается выпуск рецепта в электронном виде);

документ, подтверждающий оплату стоимости лекарства (рекомендуется прикладывать кассовый чек из аптеки с указанием приобретенного лекарства);

документы, подтверждающие брак с супругой /супругом, родство с родителями или детьми, не достигшими 18-летнего возраста, если лекарства приобретались для них и рецепт был выписан на их имя;

лицензию медицинского учреждения, печать которого заверяет рецепт врача (не является обязательным для предоставления вычета документом);

справку 2-НДФЛ (не является обязательным для предоставления вычета документом).

Юрист также обращает внимание, что на рецепте врача должен быть проставлен штамп "для налоговых органов РФ", а также чтобы был указан ИНН налогоплательщика. Но это требование "не является обязательным и носит рекомендательный характер".